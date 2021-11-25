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Администрация Байдена пыталась исключить санкции по "Северному потоку-2", - Foreign Policy

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Вашингтон, Четверг 25 ноября 2021 00:20
Администрация Байдена пыталась исключить санкции по "Северному потоку-2", - Foreign Policy Фото: Санкции по "Северному потоку-2" предложили исключить в Белом доме (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Администрация Джо Байдена убеждает союзников-демократов на Капитолийском холме отказаться от санкций в отношении российского газопровода "Северный поток -2". Ограничительные меры включены в оборонный бюджет страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Foreign Policy.

По данным издания, Госсекретарь Энтони Блинкен и другие высокопоставленные представители администрации Байдена на прошлой неделе обращались на прошлой неделе к некоторым конгрессменам, призывая их отменить поправки в бюджет, предполагающие санкции для ряда организаций, участвующих в проекте. При этом Белый дом не может отказаться от их введения.

Таким образом администрация американского президента пытается избежать введения ограничений в отношении немецких компаний, участвующие в строительстве трубопровода. Этот шаг, как отмечается в статье, вызвал гнев со стороны республиканцев в Конгрессе.

Напомним, ранее Минфин США ввел новые санкции против "Северного потока-2".

Кроме того, в середине ноября Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2".

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