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Адміністрація Байдена намагалася виключити санкції щодо "Північного потоку-2", - Foreign Policy

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Вашингтон, Четвер 25 листопада 2021 00:20
Адміністрація Байдена намагалася виключити санкції щодо "Північного потоку-2", - Foreign Policy Фото: санкції щодо "Північного потоку-2" запропонували виключити в Білому домі (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Адміністрація Джо Байдена переконує союзників-демократів на Капітолійському пагорбі відмовитися від санкцій щодо російського газопроводу" Північний потік -2". Обмежувальні заходи включені в оборонний бюджет країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Foreign Policy.

За даними видання, держсекретар Ентоні Блінкен та інші високопоставлені представники адміністрації Байдена минулого тижня зверталися минулого тижня до деяких конгресменів, закликаючи їх скасувати поправки до бюджету, що передбачають санкції для ряду організацій, що беруть участь у проєкт. При цьому Білий дім не може відмовитися від їхнього введення.

Таким чином адміністрація американського президента намагається уникнути введення обмежень щодо німецьких компаній, що беруть участь у будівництві трубопроводу. Цей крок, як зазначається у статті, викликав гнів з боку республіканців у Конгресі.

Нагадаємо, раніше Мінфін США ввів нові санкції проти "Північного потоку-2".

Крім того, в середині листопада Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2".

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Північний потік-2
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