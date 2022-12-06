Адміністрація Байдена поведе зустріч із керівництвом енергокомпаній для допомоги Україні, - Reuters

Зустріч відбувається у той час, коли Росія намагається за допомогою ракетних ударів перекрити енергопостачання України та зруйнувати інфраструктуру.

"Як ви знаєте, українські енергетичні активи зазнають агресивних нападів у спробі скористатися найхолоднішими зимовими температурами та найсуворішими погодними умовами. Разом ми можемо допомогти підвищити стійкість України", - написав Девід Терк, заступник міністра енергетики США у листі керівникам нафтогазової галузі.

Зустріч скликається Управлінням кібербезпеки, енергетичної безпеки та реагування на надзвичайні ситуації. У ньому беруть участь члени Координаційної ради нафтогазового сектора, до якої входять 26 торгових асоціацій.

Україна заявила, що Росія зруйнувала будинки на південному сході та відключила електрику у багатьох районах новим ракетним залпом у понеділок, а Москва заявила, що українські безпілотники атакували дві авіабази у глибині Росії за сотні кілометрів від лінії фронту.

Протягом кількох днів в Україні очікувався новий ракетний обстріл, і він стався якраз у той момент, коли мало закінчитися аварійне відключення електроенергії, а попередні пошкодження було усунуто. Внаслідок ударів деякі частини України знову поринули у крижану пітьму, а температура зараз тримається стабільно нижче нуля.