Администрация Байдена откладывает разговор с Зеленский из-за ряда ожиданий, - WP

Издание напоминает, что в прошлом месяце в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой госсекретарь США Энтони Блинкен "подчеркнул важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией, реализации верховенства закона и экономических реформ".

"Зеленский, бывший актер и политический неофит, был избран в 2019 году, пообещав бороться с олигархами, нечестными судьями и мафиозными сетями, которые существуют в Украине с момента обретения ею независимости от СССР. Но в прошлом году он отступил, уволив реформаторов из правительства и председателя центрального банка, затормозив судебные реформы и меры против олигархов", - говорится в статье.

Также отмечается, что на прошлой неделе администрация США ввела санкции против олигарха Игоря Коломойского, "посылая недвусмысленный месседж относительно своих ожиданий".

The Washington Post считает, что Зеленский "пытается ответить Байдену". В частности, упоминаются санкции СНБО против трех телеканалов, связанных с пророссийским олигархом Виктором Медведчуком, попытка провести судебную реформу через парламент и уголовные дела против бывших руководителей "ПриватБанка".

Впрочем, пишет американское издание, президент Украины должен продемонстрировать большую приверженность этой борьбе. В частности, настаивать на судебной реформе, восстановить независимость Нацбанка, исключить любые попытки ослабить НАБУ, а также недвусмысленно порвать с Коломойским и поддержать уголовные обвинения против него.

"Господин Зеленский имеет возможность наладить партнерство с господином Байденом, которое может решающим образом содействовать попытке Украине освободиться от России и присоединиться к демократическому Западу", - подытоживает The Washington Post.