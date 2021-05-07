Администрация Байдена не напоминала Зеленскому скандал с Трампом, - Кулеба

Новое руководство США не выражало недовольство действиями президента Владимира Зеленского в отношениях с администрацией экс-президента Дональда Трампа. Речь идет о скандале, связанном с деятельности газовой компании Burisma.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Право на власть".

Он подчеркнул, что даже "тени" этой проблемы нет на повестке дня.

"Начиная с первых контактов между новой администрацией Байдена и до сегодняшнего дня, ни на одном уровне не было американскими партнерами высказано никакой критики или осадка, который у них остался, относительно какого либо якобы неправильного поведения украинского государства во время президентства Трампа и его скандала", - сказал Кулеба.