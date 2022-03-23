Администрация Байдена готовит санкции против сотен российских депутатов, - WSJ
Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет санкций против РФ из-за военного вторжения в Украину. Под ограничительные меры в этот раз попадут более 300 депутатов российской Госдумы.
Об этом 23 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
По словам официальных лиц США, санкции будут объявлены в координации с Европейским союзом и членами Большой семерки промышленно-развитых стран.
Ожидается, что о новых ограничительных мерах объявят 24 марта.
В американском Совете национальной безопасности не стали комментировать такую информацию.
Как рассказал чиновник журналистам издания, запланированные пакеты санкций часто откладываются, перерабатываются или сужаются в процессе межведомственного рассмотрения, прежде чем они будут доработаны и опубликованы.
Отметим, перед этим советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о подготовке новых санкций против РФ, которые будут озвучены во время визита Байдена в Брюссель в этот четверг.
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