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На админгранице с Крымом прошли учения. Была тренировка расчетов ЗРК "Бук"

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Херсон, Среда 21 июля 2021 10:37
На админгранице с Крымом прошли учения. Была тренировка расчетов ЗРК "Бук" Фото: на админгранице с Крымом прошли учения (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Анастасия Рокитна

На админгранице с оккупированным Крымом прошли учения боевых расчетов зенитно-ракетных комплексов "Бук". Тренировка завершилась условными пусками по воздушным целям, которые по сценарию учений прикрыли важные объекты гражданской и военной инфраструктуры от авиаудара.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу командования объединенных сил ВСУ.

По словам командующего ОС ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, подразделение ЗРК выполнило многокилометровый марш, развернуло "Буки" на неподготовленных позициях, отработало поиск, выявление, захват и сопровождение воздушных целей.

Расчеты быстро заступили на боевое дежурство, автоматически взяли на сопровождение и уничтожили, обнаруженные цели условного противника еще до момента вхождения их в район ответственности.

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Posted by Командування об'єднаних сил ЗС України on Tuesday, July 20, 2021

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