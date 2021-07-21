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На адмінкордоні з Кримом відбулися навчання. Було тренування розрахунків ЗРК "Бук"

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Херсон, Середа 21 липня 2021 10:37
На адмінкордоні з Кримом відбулися навчання. Було тренування розрахунків ЗРК "Бук" Фото: на адмінкордоні з Кримом відбулися навчання (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Анастасія Рокитна

На адмінкордоні з окупованим Кримом відбулися навчання бойових розрахунків зенітно-ракетних комплексів "Бук". Тренування завершилася умовними пусками по повітряних цілях, які за сценарієм навчань прикрили важливі об'єкти цивільної та військової інфраструктури від авіаудару.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу командування об'єднаних сил ЗСУ.

За словами командувача ОС ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєв, підрозділ ЗРК виконав багатокілометровий марш, розвернув "Буки" на непідготовлених позиціях, відпрацював пошук, виявлення, захоплення і супровід повітряних цілей.

Розрахунки швидко заступили на бойове чергування, автоматично взяли на супроводження та знищили, виявлені цілі умовного противника ще до моменту входження їх в район відповідальності.

УМОВНІ ЦІЛІ ЗНИЩЕНІ У рамках проведення тактичних навчань підрозділів протиповітряної оборони, що виконують завдання на...

Posted by Командування об'єднаних сил ЗС України on Tuesday, July 20, 2021

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