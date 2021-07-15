UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Аденском заливе сломалось судно с украинцами. Один моряк умер

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Аденском заливе возле порта Джибути сломалось рефрижераторное судно THORN1 с украинскими моряками. Один из них не выдержал жары и скончался от инсульта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Думская".

По его данным, судно THORN1 направлялось в Индию на "распил". На его борту находились 11 человек экипажа, из которых 10 - украинцы. В Аденском заливе у судна закончилось топливо, а оборудование вышло из строя.

В результате экипаж в 38-градусную жару остался без кондиционеров, холодильника и продуктов. После нескольких дней дрейфа спасательные службы порта Джибути отбуксировали судно к берегу и поставили на якорь.

Сойти на берег удалось только двум членам экипажа. Еще один, житель Очакова, не выдержал жары и скончался от инсульта.

Как рассказала изданию дочь одного из украинских моряков, в настоящий момент на месте присутствует консул Украины в Эфиопии и якобы есть представитель судовладельца компании.

Читайте РБК-Украина в Google News
судноморякиукраинцы