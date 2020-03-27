Adelon AG: как и где работает ведущий угольный трейдер

Швейцарская компания Adelon AG – ведущий европейский трейдер, который поставляет угольную продукцию потребителям из Китая, Южной Кореи, Японии, Германии, Турции, Польши и других стран. Как работает крупный европейский трейдер?

Бизнес-глобализация – это не только развитие сетевых брендов и компаний, дочерних предприятий по всему миру, но и возможности, связанные с использованием продукции разных классов из разных стран мира. Для того чтобы металлургическое предприятие в Китае или в Румынии могло без перебоев качественно функционировать, необходима сверхкачественная угольная продукция. Именно такой уголь предлагает своим покупателям швейцарская компания Adelon AG, основанная 4 октября 2018 года в швейцарском кантоне Цуг. Уставной капитал компании - 7,6 млн швейцарских франков, а ее единственным бенефициаром является компания Adelon Anstalt, зарегистрированная в Лихтенштейне. Головной офис Adelon AG находится в швейцарском городе Баар.

Активная работа швейцарского трейдера развернулась в 2019 году. В компании собралась мощная команда профессионалов, которые более 20 лет занимались продажей угольной продукции. Поэтому, несмотря на свой довольно "молодой" возраст, Adelon AG быстро завоевала доверие как поставщиков угольной продукции, так и потребителей из разных стран мира.

Сегодня Adelon AG занимается поставками угля из Кузбасского угольного бассейна (Новосибирская и Кемеровская области, РФ). Кроме того, компания приобретает уголь у производителей в США, Канаде, Колумбии и ЮАР.

"Мы поставляем угольную продукцию потребителям из Китая, Южной Кореи, Японии, Германии, Турции, Польши, Словакии, Румынии, Сербии, Грузии и других стран", - отметили в компании Adelon AG, добавив, что сегодня среди клиентов трейдера – крупнейшие металлургические заводы Европы и Азии, а также ферросплавные, коксохимические, электросталеплавильные заводы, предприятия производству спецстали, по производству алюминия, цементные производства, тепловые электростанции, предприятия по производству цинка, графитовые/электродные заводы, сахарные заводы и агрокомпании.

"Наши клиенты могут заказывать любой уголь – любых марок и показателей, а наша задача – найти необходимые марки и обеспечить поставки в нужном объеме в согласованный с клиентом срок. В основном, мы торгуем углем марок Adelon AG. В Европе клиенты компании находятся в таких странах как Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Дания, Голландия, Бельгия, Финляндия, Польша, Чехия, Румыния, Словакия, Молдова, Сербия, Хорватия, Греция, Болгария, Босния и Герцеговина. В Азии швейцарский трейдер поставляет уголь в Китай, Японию, Южную Корею, Вьетнам, Индию. Работает компания и с предприятиями в США, а еще в Марокко, Турции и Египте", - отметили в компании.

В Adelon AG говорят, что в 2020-2022 годах планируют активно увеличивать объем поставок угольной продукции. В частности, наращивать поставки угля в Китай, Южную Корею, Японию, Индию, а также страны Центральной и Западной Европы (через порты Балтийского моря).

"Сегодня Adelon AG – это уже известный в мире трейдер с именем, новые условия и вызовы требуют новых решений, а значит, пора заниматься не только поставками высококачественного угля, но и разработкой месторождений. В числе наших планов на ближайшие пять лет – инвестиции в месторождения, в предприятия по обогащению угля", - отметили в компании Adelon AG.

И, конечно, швейцарская компания не собирается сбавлять темпы в обслуживании своих клиентов, а это значит, что в компании будут активно совершенствовать логистику.

Несмотря на ухудшение мирового экономического прогноза на 2020 год, связанного с распространением коронавируса COVID-19, в компании Adelon AG отмечают стабильный спрос на качественный уголь как в Китае, так и в других странах мира (в Европе и Азии).

"Наш основной рынок в Китае - провинция Хэйлунцзян. Раньше это был один из крупнейших районов добычи угля, где также было много местных потребителей угля. С 2018 года из-за государственной экологической политики многие угольные шахты были вынуждены закрыться. Поэтому спрос на уголь по-прежнему велик, и вирус не повлияет на нашу долю рынка. Спрос достаточно стабильный", - сообщили в компании Adelon AG.

В компании также подчеркнули, что самый большой рынок угля в Азии после Китая - это Индия, куда швейцарский трейдер наращивает поставки из года в год.

"В течение последних 5 лет Индия постоянно наращивала производство электроэнергии на угле и, вероятно, будет поддерживать стабильный спрос на энергетический уголь, поскольку новые электростанции только начали работать. Мы внимательно следим за тенденциями рынков, как в Европе, так и в Азии. Мы будем реагировать на любые тенденции, которые увидим", - отметили в компании Adelon AG.