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Адаптивный карантин начнет действовать 24 февраля. Украину снова делят на зоны

Автор: Анастасия Рокитна

Кабинет министров Украины принял решение о возвращении адаптивного карантина. В Украину возвращаются зоны эпидемиологической опасности.

Соответствующее решение правительство приняло на сегодняшнем заседании.

Это означает, что регионы обозначаются "зеленым", "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона разнятся и ограничительные меры.

Карантинное зонирование вступит в силу с 22 февраля, а сам карантин в Украине продлен до 30 апреля.

Согласно решению Кабмина, с 24 февраля по всей стране будет введена "желтая зона" карантина, с такими же ограничениями, как и сейчас. Вместе с тем, предусмотрен ряд послаблений. В частности, кафе и ресторанам разрешат работать до полуночи, а футбольные матчи снова будут проводиться со зрителями.

Вместе с тем, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сейчас в стране нет ни одного региона, который находился бы в "красной" зоне.

Ранее Денис Шмыгаль говорил, что правительство рассматривает возможность возвращения адаптивного карантина в стране. Некоторые регионы могут ослабить ограничения к "желтой" или "зеленой" зонам.

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Новости Украины Денис ШмыгальКарантин
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