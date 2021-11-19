Адаптивный карантин в Украине: Киев и 18 областей остаются в "красной" зоне
Минздрав обновил данные о ситуации с карантинными ограничениями в украинских регионах. Почти все области "красные".
"Красная" зона
В этой зоне находятся 19 регионов:
- Киев,
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская.,
- Волынская
- Черкасская,
- Винницкая.
"Оранжевая" зона
В этой зоне 3 региона:
- Полтавская,
- Харьковская,
- Закарпатская.
"Желтая" зона
В этой зоне :
- Тернопольская,
- Кировоградская,
- Черновицкая области.