Адаптація прайс-кепів до стандартів ЄС може припинити відключення електроенергії, - експерт

Енергетичному регулятору необхідно терміново переглянути граничні ціни на електроенергію в Україні і привести їх у відповідність до директив Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.

"Потрібно прайс-кепи, тобто граничні ціни на електричну енергію приводити до директиви Європейського союзу відповідної", - наголосив експерт.

За його словами, поточна ситуація з прайс-кепами створює значні перешкоди для імпорту електроенергії, що міг б вирішити проблему дефіциту та припинити дію графіків погодинних відключень.

"Ми маємо ситуацію, коли у нас величезний дефіцит електричної енергії, є можливість імпортувати електричну енергію, щоб припинити графіки погодинних відключень. Ми можемо вже зараз їх припинити, так? Але ми не можемо ними скористатися, тому що регулятор не може прийняти певні відповідні нормативні акти через бюрократію", - пояснив експерт.

Він додав, що збільшення імпорту електроенергії з 20% до 80% могло б усунути необхідність погодинних відключень.

"Через оці недолугі дії цього регулятора ми сидимо всі в погодинних графіках відключень. Тобто, якщо б імпорт використовувався не на 20%, а хоча б на 80%, то практично б погодинних відключень не було ні на минулому тижні, ні зараз, ні на наступному", - сказав Омельченко.

Нагадаємо, на засіданні 4 грудня Нацкомісія почала процедуру перегляду граничних цін на енергоринку. Під час обговорень віце-президент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) заявив, що прайс-кепи блокують імпорт і перешкоджають вільній торгівлі на енергетичному ринку.