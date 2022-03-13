С абсолютным рекордом. Украина завершила Паралимпиаду-2022 на втором месте

Украина завершила Паралимпиаду-2022 в Пекине на втором месте с личным абсолютным рекордом. Украинские паралимпийцы взяли на соревнованиях 29 медалей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Паралимпийского комитета.
Согласно итоговой таблице, медальный зачет возглавили спортсмены из Китая, которые завоевали 18 золотых, 20 серебряных и 23 бронзовые медали.
Украина заняла второе место с результатом 11-10-8. Первую тройку замыкает Канада (8-6-11).
Отметим, украинские паралимпийцы взяли 8 золотых медалей в парабиатлоне и 3 в лыжных гонках.
Напомним, ранее сообщалось, что паралимпийская сборная Украины устроила антивоенный протест в Пекине.
Отметим, на старте Паралимпиады украинская команда некоторое время возглавляла медальный зачет.