UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

С абсолютным рекордом. Украина завершила Паралимпиаду-2022 на втором месте

Автор: Сергей Новиков

Украина завершила Паралимпиаду-2022 в Пекине на втором месте с личным абсолютным рекордом. Украинские паралимпийцы взяли на соревнованиях 29 медалей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Паралимпийского комитета.

Согласно итоговой таблице, медальный зачет возглавили спортсмены из Китая, которые завоевали 18 золотых, 20 серебряных и 23 бронзовые медали.

Украина заняла второе место с результатом 11-10-8. Первую тройку замыкает Канада (8-6-11).

Отметим, украинские паралимпийцы взяли 8 золотых медалей в парабиатлоне и 3 в лыжных гонках.

Напомним, ранее сообщалось, что паралимпийская сборная Украины устроила антивоенный протест в Пекине.

Отметим, на старте Паралимпиады украинская команда некоторое время возглавляла медальный зачет.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайПекинОлимпиада 2022