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С абсолютным рекордом. Украина завершила Паралимпиаду-2022 на втором месте

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Пекин, Воскресенье 13 марта 2022 10:58
С абсолютным рекордом. Украина завершила Паралимпиаду-2022 на втором месте Фото: украинская команда стала второй на Паралимпиаде (sportscentre.live)
Автор: Сергей Новиков

Украина завершила Паралимпиаду-2022 в Пекине на втором месте с личным абсолютным рекордом. Украинские паралимпийцы взяли на соревнованиях 29 медалей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Паралимпийского комитета.

Согласно итоговой таблице, медальный зачет возглавили спортсмены из Китая, которые завоевали 18 золотых, 20 серебряных и 23 бронзовые медали.

Украина заняла второе место с результатом 11-10-8. Первую тройку замыкает Канада (8-6-11).

Отметим, украинские паралимпийцы взяли 8 золотых медалей в парабиатлоне и 3 в лыжных гонках.

Напомним, ранее сообщалось, что паралимпийская сборная Украины устроила антивоенный протест в Пекине.

Отметим, на старте Паралимпиады украинская команда некоторое время возглавляла медальный зачет.

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