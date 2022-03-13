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З абсолютним рекордом. Україна завершила Паралімпіаду-2022 на другому місці

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Пекін, Неділя 13 березня 2022 10:58
З абсолютним рекордом. Україна завершила Паралімпіаду-2022 на другому місці Фото: українська команда стала другою на Паралімпіаді (sportscentre.live)
Автор: Сергей Новиков

Україна завершила Паралімпіаду-2022 у Пекіні на другому місці з особистим абсолютним рекордом. Українські паралімпійці взяли на змаганнях 29 медалей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Паралімпійського комітету.

Згідно з підсумковою таблицею, медальний залік очолили спортсмени з Китаю, які завоювали 18 золотих, 20 срібних і 23 бронзові медалі.

Україна посіла друге місце з результатом 11-10-8. Першу трійку замикає Канада (8-6-11).

Зазначимо, українські паралімпійці взяли 8 золотих медалей в парабіатлоні і 3 в лижних гонках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що паралімпійська збірна України влаштувала антивоєнний протест у Пекіні.

Зазначимо, на старті Паралімпіади українська команда деякий час очолювала медальний залік.

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