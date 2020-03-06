Абсолютное большинство украинцев против отмены 8 марта

Большинство украинцев (87%) не поддерживают идею отмены празднования Международного женского дня 8 марта. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Поддерживают идею отмены праздника только 9% респондентов, чаще на Западе Украины (18%), в то время даже здесь большинство (73%) не поддерживают такую инициативу.

Как отмечают социологи, в 2012 году 91% украинцев были против отмены празднования 8 марта, поддерживали идею только 5% респондентов.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 21-25 февраля 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", три четверти украинцев (77%) намерены праздновать Международный женский день 8 марта в 2020 году.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", абсолютное большинство украинцев согласны с утверждениями, что важнейшая задача женщины - заботиться о доме и семье (83%) и то, что важнейшая задача мужчины - это зарабатывание денег (75%).