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"Абсолютно необґрунтовані": у Канаді відреагували на мита Трампа на сталь і алюміній

Фото: президент США Дональд Трамп запровадив мита на імпорт сталі та алюмінію в США (flickr.com)
Автор: Едуард Ткач

Міністр інновацій, науки і промисловості Канади Франсуа-Філіп Шампань заявив, що запроваджені мита США на сталь і алюміній будуть "абсолютно необґрунтованими". Він попередив, що реакція країни на цей захід буде "чіткою і виваженою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Шампань підкреслив той факт, що за даними Міністерства фінансів США, Канала є найбільшим джерелом обох матеріалів для Сполучених Штатів.

"Канадська сталеливарна та алюмінієва промисловість підтримує ключові галузі промисловості США: від оборони, суднобудування, енергетики до автомобілебудування", - сказав він.

Також Шампань додав, що Канада проведе консультації зі своїми міжнародними партнерами і розгляне деталі тарифів.

Крім того, Христя Фріланд, яка є колишньою міністеркою фінансів Канади і нині балотується на посаду прем'єр-міністра замість Джастіна Трюдо, назвала мита "незаконними і невиправданими".

"З огляду на те, що Дональд Трамп вирішив запровадити мита проти нашої сталеливарної та алюмінієвої промисловості та її працівників, ми маємо зробити те саме, що й у перший раз, коли він спробував це зробити: відповісти доларом за долар", - сказала вона.

Фріланд також закликала до переговорів з іншими постраждалими країнами, щоб дати відсіч президенту США Дональду Трампу.

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