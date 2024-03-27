Абсолютный дебютант "Аризоны" с дублем возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

22-летний вингер ярко провел первый матч под эгидой сильнейшей лиги мира. Он забросил две шайбы в составе команды родного штата против "Коламбуса" (6:2).

"Блю Джекетс" открыли счет в середине первого периода усилиями Дженнера. "Койотис" ответили в середине второй 20-минутки. Сравнял счет Маччелли в большинстве, а впоследствии дебютант Доун с "пятака" протолкнул шайбу за спину Мерзликинса. Но еще до конца периода Веренски реализовал численное преимущество "Коламбуса".

А вот в третьей 20-минутке забивали только хоккеисты "Аризоны". Старт разгрому положил Доун, искусно подставивший клюшку под бросок Маччелли из левой зоны. Добили же "Блю Джекетс" Бьюгстад, Шмальц и Гантер. К тому же последние двое отличились в меньшинстве.

В тройку звезд вечера также попали форвард "Вашингтона" Дилан Строум и защитник "Нэшвилла" Роман Йоси. Первый оформил дубль в противостоянии с "Детройтом" (4:3 ВТ). Второй же забросил победную шайбу против "Вегаса" (5:4 ОТ).

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