Абсолютна більшість українців підтримують добудову Хмельницької АЕС, ВР має дослухатися до громадян, - нардеп
Високий рівень підтримки атомної енергетики серед українців пояснюється її економічною ефективністю. Атомна енергетика залишається найдешевшим джерелом електроенергії, і саме це спонукає громадян виступати за добудову 3 та 4 енергоблоків Хмельницької АЕС.
Повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Сергія Нагорняка.
"Атомна енергетика забезпечує найдоступніші тарифи для населення і бізнесу, тому не дивно, що майже 80% українців підтримують добудову нових блоків. Ми в парламенті повинні діяти відповідно до суспільного запиту", - підкреслив Нагорняк.
Він також додав, що розвиток атомної енергетики у довгостроковій перспективі дозволить зберегти стабільні тарифи, оскільки старі енергоблоки поступово виводяться з експлуатації, і їх потрібно заміняти новими.
Нагадаємо, профільний Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг ще в червні підтримав законопроєкт про добудову енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС, які дадуть Україні додаткові 2 гігаватта потужності. Тепер законопроєкт чекає на розгляд у сесійній залі.
Як повідомлялось, добудова третього енергоблоку Хмельницької АЕС планується протягом трьох років, а четвертого - через рік-півтора після завершення третього.
Очікується, що обидва блоки додадуть в енергосистему додатково 2,2 ГВт потужності.
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