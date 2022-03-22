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Абрамович спрятал вторую суперяхту в Турции

Фото: Абрамович спрятал вторую суперяхту в Турции (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Суперяхта Eclipse, связанная с российским миллиардером Романом Абрамовичем, во вторник, 22 марта, приблизилась к турецкому туристическому курорту Мармарис. Это произошло на следующий день после того, как другая яхта, связанная с ним, пришвартовалась на курорте Бодрум, также на юго-западе. Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно данным Marine Traffic, яхта Eclipse направлялась в сторону Мармариса после круиза на юго-восток от греческих островов Крит и Родос.

Данные также показали, что суперяхта Solaris осталась пришвартованной в Бодруме, примерно в 50 милях от него, обойдя воды стран Европейского Союза, которые наложили санкции на олигарха за вторжение России в Украину.

Нет никаких указаний на то, что Абрамович находился на борту любого из судов. Он был среди нескольких богатых россиян, внесенных на прошлой неделе в черный список Европейского Союза, и в последние дни правительства ЕС приняли меры по конфискации у них яхт и других предметов роскоши.

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На прошлой неделе Абрамович прилетел в Москву после вылета из Стамбула на своем частном самолете. Согласно данным слежения за полетами, это была вторая поездка на самолете, связанном с Абрамовичем, между турецким городом и российской столицей за три дня.

140-метровая яхта Solaris пришвартовалась в Бодруме в понедельник днем, чуть более чем через неделю после того, как 13 марта покинула черногорский адриатический курортный город Тиват.

С тех пор судно, плавающее под бермудским флагом, по данным сайта мониторинга Marine Traffic, в последние дни двигалось на юг и обогнуло греческий остров Крит, прежде чем в понедельник утром достигло турецких вод.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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