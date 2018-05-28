Абрамович прибув до Ізраїлю для отримання громадянства, - Іsraelhayom

Місцеві ЗМІ повідомляють про отримання Абрамовичем громадянства Ізраїлю

Літак російського олігарха Романа Абрамовича в понеділок прибув до першого терміналу міжнародного аеропорту "Бен-Гуріон" в Ізраїлі. Про це повідомляє місцеве видання Іsraelhayom.

Зазначено, що Абрамович "завершив процес імміграції в Ізраїль".

У ряді ЗМІ, серед яких vesty.co.il, RTVI, відзначається, що Абрамович пройшов у термінал на загальних підставах - до приміщення, де оформляють прибулих репатріантів, де йому було виписано посвідчення нового репатріанта ("теудат-оле") і посвідчення особи ( "теудат-зеут").

Також повідомляється, що з Бен-Гуріона новий репатріант Абрамович пішов відкривати рахунок у банку і оформляти медичну страховку.

Відзначимо, раніше Великобританія не продовжила Абрамовичу інвесторської візу.

Нагадаємо, у січні в США опублікували так звану "кремлівську доповідь", яку було передано Конгресу, з іменами 210 представників оточення президента Росії Володимира Путіна. Так, у доповідь увійшло і ім'я Романа Абрамовича.