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Абрамович передал Путину записку от Зеленского, но тот пообещал уничтожить Украину, - The Times

Роман Абрамович (rbc.ru)
Автор: Татьяна Самарук

Российский олигарх Роман Абрамович, который участвует в переговорах делегаций, прилетел в Россию с запиской от президента Украины Владимира Зеленского для Владимира Путина. В частности, украинский президент якобы передал условия мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

В Стамбуле Абрамович встретился с представителем украинской делегации Рустамом Умеровым и пресс-секретарем турецкого президента Ибрагимом Калином.

"Похоже, они добились прогресса в будущих личных переговорах, которые должны продолжиться на этой неделе", - пишет издание.

Также Калын в свою очередь предложил, чтобы Донбасс и Крым были в "долгосрочной аренде" Москвы, как Гонконг с 1891 по 1997 год в Великобритании.

Кроме того издание сообщает, что Абрамович и Умеров через Польшу прибыли в Киев, где встретились с Зеленским.

Президент Украины якобы передал через Абрамовича записку с условиями мира от Киева для Путина. На что президент РФ ответил: "Передайте ему, что я их уничтожу".

Ранее мы сообщали, что Подоляк рассказал о якобы отравлении Абрамовича и Умерова.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 33-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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