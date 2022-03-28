Абрамович передал Путину записку от Зеленского, но тот пообещал уничтожить Украину, - The Times

Российский олигарх Роман Абрамович, который участвует в переговорах делегаций, прилетел в Россию с запиской от президента Украины Владимира Зеленского для Владимира Путина. В частности, украинский президент якобы передал условия мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
В Стамбуле Абрамович встретился с представителем украинской делегации Рустамом Умеровым и пресс-секретарем турецкого президента Ибрагимом Калином.
"Похоже, они добились прогресса в будущих личных переговорах, которые должны продолжиться на этой неделе", - пишет издание.
Также Калын в свою очередь предложил, чтобы Донбасс и Крым были в "долгосрочной аренде" Москвы, как Гонконг с 1891 по 1997 год в Великобритании.
Кроме того издание сообщает, что Абрамович и Умеров через Польшу прибыли в Киев, где встретились с Зеленским.
Президент Украины якобы передал через Абрамовича записку с условиями мира от Киева для Путина. На что президент РФ ответил: "Передайте ему, что я их уничтожу".
Ранее мы сообщали, что Подоляк рассказал о якобы отравлении Абрамовича и Умерова.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 33-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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