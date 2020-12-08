Абоненты Киевстар уже два года помогают больным детям в украинских больницах

Совместной инициативе Киевстар и платформы dobro.ua от Международного Благотворительного Фонда "Украинская Биржа Благотворительности" (МБФ УББ) "Детская надежда" исполнилось два года. За это время абоненты мобильного оператора перечислили более 5,5 миллиона гривен и помогли 15 детским больницам в Украине.

"Детская надежда" была основана Киевстар и МБФ "Украинская Биржа Благотворительности" в декабре 2018 года. Основная цель проекта - помочь детям с пороками сердца и онкологическими заболеваниями. За время существования инициативы детской надеждой стали почти 100 000 абонентов Киевстар, 16 000 из которых настроили регулярное пожертвование и ежемесячно помогают детям с болезнями сердца и онкологическими заболеваниями. Средний размер пожертвования через SMS составляет 15 гривен.

"Инициатива "Детская надежда" каждый раз доказывает теорию маленьких добрых дел - вместе тысячи небольших пожертвований составили уже более 5,5 миллиона гривен, на которые удалось приобрести жизненно необходимое оборудование для сотен маленьких пациентов. За два года существования проекта отправлено более 300 000 благотворительных SMS, а помощь уже получили 28 отделений украинских больниц. От имени Киевстар я хочу поблагодарить всех неравнодушных абонентов, которые стали настоящей детской надеждой", - отмечает Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям Киевстар.

В частности, на средства, которые перечисляли абоненты Киевстар с помощью SMS-сообщений, было закуплено и передано оборудование и материалы для 15 больниц по всей Украине – Института им. Н. Амосова, Национального института рака, НДСБ "ОХМАТДЕТ", Центра детской кардиологии и кардиохирургии, Института нейрохирургии им. Ромоданова и Института Сердца в Киеве; Одесской областной детской больницы, Городской детской клинической больницы №3 и Детского консультативно-диагностического центра в Одессе; Днепропетровской областной детской больницы, Городской детской клинической больницы №6 и Областного клинического центра детской кардиологии и кардиохирургии в Днепре; Львовской областной детской клинической больницы "ОХМАТДЕТ", Западноукраинского специализированного детского медицинского центра и Городской детской клинической больницы во Львове. Ежегодно эти больницы помогают преодолевать болезни около 50 тысячам маленьких пациентов.

Проект осуществляется в партнерстве с платформой dobro.ua от МБФ "Украинская Биржа Благотворительности" (УББ), которая провела мониторинг детских медицинских учреждений Украины и в совершенстве знает их реальные потребности. Средства, которые абоненты жертвуют через SMS, не облагаются налогами. 100% пожертвований перечисляются УББ на реализацию проекта. Фонд самостоятельно закупает все необходимые материалы больницам. Отчеты об использовании средств можно посмотреть на сайте Украинской Биржи Благотворительности.

"Мы вдохновлены тем, что вместе с оператором мобильной связи создали удобный, быстрый и качественный механизм помощи медицинским учреждениям в разных уголках нашей страны. Детские больницы получили помощь, которая позволяет медикам спасать жизни детей полагаясь не только на свой опыт и удачу, но и на современное медицинское оборудование. Продолжим быть детской надеждой вместе!" – говорит Ирина Гуцал, директор платформы dobro.ua, МБФ "Украинская Биржа Благотворительности".

Все абоненты предоплаченной связи Киевстар имеют возможность выбрать направление помощи (онко или кардио) и один из четырех регионов страны (Киев, Днепр, Львов и Одесса), в больницы которых будут направлены их благотворительные взносы. Пожертвование может быть разовым, от 1 до 3000 гривен, или регулярным - 2, 5, 10, 15 и 20 гривен. Регулярное пожертвование будет осуществляться автоматически после каждого пополнения счета от 40 грн. Размер взноса не имеет значения, ведь каждая гривна помогает в добром деле. Посмотреть подробности и поддержать инициативу можно по ссылке kyivstar.ua/charity-ubb.

Справка о Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на базе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий для 25,4 млн абонентов. Услуги 4G Компании доступны на территории, где проживает 80% населения Украины. В мобильной сети Киевстар средняя скорость передачи данных самая высокая среди мобильных операторов Украины, что подтверждают данные международных компаний Ookla и nPerf за 2018 и 2019 годы.

Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, с офисом в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 20 лет работает в Украине, являясь крупнейшим плательщиком налогов на телеком рынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.

Справка об Украинской Бирже Благотворительности (платформа dobro.ua):

Украинская Биржа Благотворительности стала платформой dobro.ua. dobro.ua - главная платформа добрых дел в Украине.

Первая в Украине платформа добра, фандрайзинговой платформа, где вы можете и эффективно привлекать средства на благотворительные и социальные проекты любого направления. Деятельность платформы обеспечивает МБФ "Украинская Биржа Благотворительности" - фонд, который за 9 лет работы привлек на благотворительность более 311 000 000 грн, поддержал почти 6000 проектов и стал лауреатом всех национальных наград в сфере благотворительности.