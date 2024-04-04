А136 Highlight Tower єдиний комплекс в Україні, що пройшов міжнародний аудит

А136 Highlight Tower від групи компаній DIM першим в Україні пройшов аудит від найбільшої міжнародної компанії з інвестиційного консалтингу та управління нерухомістю CBRE Ukraine, яка представлена у 100 країнах світу і входить в рейтинги Standard & Poor’s 500 і Fortune 500.

Згідно з висновками офіційного звіту міжнародної консалтингової компанії CBRE Ukraine будівництво комплексу А136 Highlight Tower відбувається швидкими темпами. Понад половина усіх робіт вже виконана, а при збереженні таких темпів вже до кінця 2024 року усі будівельні роботи на майданчику будуть завершені.

В звіті зазначається, що відповідно з результатами візуального огляду ходу виконання будівельних робіт та аналізу наданого графіку, повністю виконані монолітні роботи, майже завершена цегляна кладка по всьому комплексу, завершується влаштування покрівлі та фасадної частини. Решта робіт у комплексі виконана майже на половину.

Також компанія акцентує увагу, що наведений в графіку кінцевий термін завершення будівельних робіт 4 квартал 2024 року є не консервативним, а скоріше оптимістичним. При цьому заявлені забудовником строки цілком реальні, а пришвидшення темпу інженерних робіт може прискорити терміни завершення будівництва.

«Зараз для покупців найважливіше – це темпи будівництва. Ми дійсно будуємо, тому вирішили піти далі, ніж просто щомісячний фотозвіт ходу будівництва, та запровадили систему щоквартальних аудитів від міжнародної компанії, – розповідає молодший партнер групи компаній DIM Арсеній Насіковський, – CBRE Ukraine у своєму звіті зазначають, що на момент перевірки будинок готовий на 54%. На мою думку, ми бачимо такий відсоток, адже враховано абсолютно усі види робіт, необхідні для завершення будівництва. Проте хочу зазначити, що найважчі та найважливіші етапи, такі як монолітні роботи, цегляна кладка, влаштування покрівлі, скління вже або виконані повністю, або на завершальній стадії. Наразі головний акцент на фасадних та внутрішніх роботах».

Група компаній DIM з початку повномасштабного вторгнення майже не припиняла будівництво, що дозволило зайняти лідерську позицію на ринку в 2024 році. Так з 200 тисяч квадратних метрів, введених в експлуатацію в Києві за перші три місяці поточного року, саме цей девелопер ввів 120 тисяч. В планах компанії, як мінімум ввести в експлуатацію ще стільки ж вже до кінця року.

Ознайомитися з повним звітом міжнародного аудитора CBRE можна перейшовши за посиланням https://dim-bud.ua/documents/37/08-02-2024_UKR_DIM_report__1_rev.pdf.