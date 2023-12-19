"А як їм повідомити?": у Міноборони пояснили вручення повісток в публічних місцях

Українцям призовного віку вручають повістки у публічних місцях через необхідність повідомити людям, що вони потрібні Збройним силам України.

Про це сказав речник Міноборони Ілларіон Павлюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радіо Свобода ".

За його словами, багато людей заявляють, що готові доєднатися до Збройних сил, "якщо нас покличуть", і ця кількість достатня, "щоб ми зараз не мали жодних проблем з кількістю".

"От як покликати? Як всіх тих людей, як їм усім повідомити, що вони потрібні?" - сказав речник.

Павлюк невдоволений тим, що суспільство дуже негативно сприймає рейди співробітників ТЦК. Водночас, за його словами, вони приходять лише для того, щоб сказати: "Шановні громадяни, ви мусите оновити дані". Якщо у вас дані оновлені, ця повістка вам нічого не змінює. Ви її отримали, зателефонували чи прийшли, сказали: "Так-так, ми знаємо, ви у нас стоїте на обліку, ми про вас знаємо".

За його словами, якщо люди не оновлювали дані у ТЦК, "то ви порушуєте закон, треба піти та оновити".

Павлюк повідомив, що дуже багато людей ідуть і оновлюють дані, або їдуть на фронт, якщо їх призвали.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, мобілізацію в Україні оголошено з початку повномасштабної війни. Останнім часом у різних регіонах України повідомляють про рейди співробітників ТЦК та вручення повісток у громадських місцях, у тому числі у ресторанах та спортивних клубах.

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