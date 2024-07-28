А-92 та А-95: який бензин насправді краще для авто

Колективна водійська думка про переваги і недоліки "дев’яносто другого" і "дев’яносто п’ятого" багата на застарілі стереотипи і міфічні вигадки. А чим насправді, крім ціни, відрізняються два основних види бензину на українських АЗС?

Перш за все, індекси 92 і 95 аж ніяк не означають якість продукту, не говорять про його прогресивність чи відсталість. Це октанове число – всього лише маркер того, що даний тип призначений для двигунів тих чи інших моделей.

Що таке октанове число

Октанове число – один з головних параметрів бензину, він визначає детонаційну стійкість пального. Йдеться про спроможність палива протистояти детонації – руйнівному, вибухоподібному згоранню паливної суміші в циліндрі. Якщо двигун постійно працює з детонацією, його циліндро-поршньова група прискорено зношується, аж до аварійного руйнування поршнів і колець. До детонації особливо схильні високофорсовані двигуни з великим ступенем стискування, відтак їм потрібні високооктанові бензини.

Що буде, якщо їхати на А-92 замість А-95

Найчастіше мотор, якому виробником приписано А-95, працюватиме на А-92 без особливих проблем. Насправді багато які моделі не “помічають” різниці між цими двома сортами, бо їхня так звана паливна карта та параметри запалювання прописані в блоці управління з можливістю фактичних відхилень ОЧ.

Проте, чимало інших моделей моторів працюють на низькооктановому паливі з ускладненнями, і електроніка двигуна неспроможна їх пом’якшити. В такому випадку водій помічає зниження потужності, смикання машини, перевитрату пального, в гіршому випадку трапляється перегрів двигуна.

Якщо подібних проявів немає, за крайньої потреби на недалеку відстань можна проїхати на бензині з низьким ОЧ, але намагайтеся при цьому рухатись неквапливо, без різких прискорень, штурмів підйомів тощо. Тому що є ще один, катастрофічний сценарій – це прогорання прокладки головки блока циліндрів, руйнування поршнів з кільцями та пошкодження клапанів.

На А-95 замість А-92

Їхати на бензині з вищим октановим числом, ніж треба, для машини не так шкідливо. Тому що сучасні бензини позбавлені обох факторів, що шкодять камерам згорання та випускному тракту: А-95 (та й А-98 теж) мають не більшу теплотворну спроможність, ніж А-92. Та й швидкість згоряння, від якої залежить температура клапанів, в усіх трьох сортів палива суттєво не відрізняється.

Проте, водій, що заправив машину бензином з вищим ОЧ, ніж слід, може помітити гіршу динаміку автомобіля. Таке буває через меншу теплотворну спроможність високооктанового палива. Але на більшості машин з інжекторним двигуном електроніці вдається скорегувати параметри двигуна для його ефективної роботи.

Октанове число тепер не головне

На думку експертів ринку, в наш час частина так званих міні-НПЗ з спрощеними технологіями продовжує працювати, і їхня продукція потрапляє у вільний продаж. В прямогонних бензинах їхнього напівкустарного виробництва забагато сірки, бензолу та кисню. Також контрафактний бензин часто містить надмірну кількість спирту – аж до 10 -15 %, а то й до 25%!

Така кількість домішок означає ймовірну корозію металевих деталей паливної системи, прискорене старіння лямбда-зондів (датчик кисню) та каталізаторів. При тому саме октанове число може відповідати нормативам – і пальне по-чесному буде називатись А-92 чи А-95. Щоправда, решта параметрів бензину законом теж нормується, але вони пишуться не на стелі АЗС, а у супровідних документах кожної партії…

Одне слово, якісний бензин для вашого автомобіля – це не той, який промаркований якомога більшим октановим індексом. А той, що куплений на перевіреній АЗС, яка не бере оптові партії від сумнівних постачальників.

Коротко

Октанове число має бути таким, як вказане в заводський інструкції автомобіля і на лючку його бензобака. Причому, як йшлося вище, пальне з більшим ОЧ використовувати можна, а з меншим – небажано. При тому суворі реалії сучасності такі, що орієнтуватись часто треба не на маркування бензину, а на відповідність його заявленим характеристикам. А це можуть гарантувати хіба що брендові автозаправні комплекси потужних всеукраїнських мереж – високі ціни на яких ми, до речі, часто критикуємо.