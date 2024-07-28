А-92 и А-95: какой бензин действительно лучше для авто

Коллективное водительское мнение о преимуществах и недостатках "девяносто второго" и "девяносто пятого" богато устаревшими стереотипами и мифическими вымыслами. А чем, кроме цены, отличаются два основных вида бензина на украинских АЗС?

Прежде всего, индексы 92 и 95 никак не означают качество продукта, не говорят о его прогрессивности или отсталости. Это октановое число – всего лишь маркер того, что данный тип предназначен для двигателей тех или иных моделей.

Что такое октановое число

Октановое число – один из главных параметров бензина, он определяет детонационную стойкость горючего. Речь идет о возможности топлива противостоять детонации – разрушительному, взрывоподобному сгоранию топливной смеси в цилиндре. Если двигатель постоянно работает с детонацией, его цилиндропоршневая группа ускоренно изнашивается, вплоть до аварийного разрушения поршней и колец. Детонации особенно подвержены высокофорсированные двигатели с большой степенью сжатия, поэтому им нужны высокооктановые бензины.

Что будет, если ехать на А-92 вместо А-95

Чаще мотор, которому производителем приписан А-95, будет работать на А-92 без особых проблем. На самом деле многие модели не "замечают" разницы между этими двумя сортами, потому что их так называемая топливная карта и параметры зажигания прописаны в блоке управления с возможностью фактических отклонений ОЧ.

Тем не менее, многие другие модели моторов работают на низкооктановом топливе с осложнениями, и электроника двигателя не может их смягчить. В таком случае водитель замечает снижение мощности, дергание машины, перерасход топлива, в худшем случае случается перегрев двигателя.

Если подобных проявлений нет, при крайней необходимости на недалекое расстояние можно проехать на бензине с низким ОЧ, но старайтесь при этом двигаться неторопливо, без резких ускорений, штурмов подъемов и т.д. Потому что есть еще один катастрофический сценарий – это прогорание прокладки головки блока цилиндров, разрушение поршней с кольцами и повреждение клапанов.

На А-95 вместо А-92

Ехать на бензине с более высоким октановым числом, чем нужно, для машины не так вредно. Потому что современные бензины лишены обоих факторов, вредящих камерам сгорания и выпускному тракту: А-95 (да и А-98 тоже) обладают не большей теплотворной способностью, чем А-92. Да и скорость сгорания, от которой зависит температура клапанов, у всех трех сортов топлива существенно не отличается.

Однако водитель, заправивший машину бензином с высшим ОЧ, чем следует, может заметить худшую динамику автомобиля. Такое бывает из-за меньшей теплотворной способности высокооктанового топлива. Но на большинстве машин с инжекторным двигателем электронике удается скорректировать параметры двигателя для его эффективной работы.

Октановое число теперь не главное

По мнению экспертов рынка, в настоящее время часть так называемых мини-НПЗ с упрощенными технологиями продолжает работать, и их продукция попадает в свободную продажу. В прямогонных бензинах их полукустарного производства слишком много серы, бензола и кислорода. Также контрафактный бензин часто содержит избыточное количество спирта – вплоть до 10-15%, а то и до 25%!

Такое количество примесей означает вероятную коррозию металлических деталей топливной системы, учащенное старение лямбда-зондов (датчик кислорода) и катализаторов. При этом само октановое число может соответствовать нормативам – и горючее по-честному будет называться А-92 или А-95. Правда, остальные параметры бензина законом тоже нормируются, но они пишутся не на потолке АЗС, а в сопроводительных документах каждой партии…

Словом, качественный бензин для вашего автомобиля – это не тот, который промаркирован как можно большим октановым индексом. А тот, что куплен на проверенной АЗС, не берущей оптовые партии от сомнительных поставщиков.

Кратко

Октановое число должно быть таким, как указано в заводской инструкции автомобиля и на лючке его бензобака. Причем, как говорилось выше, горючее с большим ОЧ использовать можно, а с меньшим – нежелательно. При этом строгие реалии современности таковы, что ориентироваться часто следует не на маркировку бензина, а на соответствие его заявленным характеристикам. А это могут гарантировать разве что брендовые автозаправочные комплексы мощных всеукраинских сетей – высокие цены, на которых мы, кстати, часто критикуем.