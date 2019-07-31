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95 тыс. потребителей передают показания счетчиков онлайн, - "Сумыгаз"

Новости » Энергетика    31.07.2019 - 13:30
95 тыс. потребителей передают показания счетчиков онлайн, - "Сумыгаз"
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Для клиентов компании разработана мобильная версия - приложение 104 Mobile

Уже четвертый год все клиенты АО "Сумыгаз" имеют возможность контролировать свой лицевой счет онлайн с помощью личных кабинетов на сайте компании. Сейчас онлайн-сервисом пользуются более 25% домохозяйств Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С начала года количество зарегистрированных личных кабинетов выросло на 15 тысяч. Сервис доступен для использования не только в городах, но и в отдаленных сельских районах области. Для регистрации на сайте 104.ua необходимо зайти в поле "Регистрация", ввести номер своего лицевого счета и последнюю сумму платежа и email" - отмечает начальник управления клиентского сервиса АО "Сумыгаз" Эдуард Онищенко.

Также для клиентов компании разработана мобильная версия - приложение 104 Mobile. По словам пресс-службы, его особенность и удобство в том, что через мобильное устройство можно передавать показания счетчиков по нескольким лицевым счетам

Пользователям смартфонов мобильные приложение 104Mobile доступно для загрузки на Google Play, для пользователей iPhone приложение 104Mobile - на App Store.

"Для того, чтобы передать показания счетчика газа не нужно даже выходить из дома – заходите в свой Личный кабинет, несколько минут и все сделано. В течение всего периода существования сервисы постоянно совершенствуют, исходя из пожеланий самих потребителей газа, что позволяет клиентам получать комплексное обслуживание без посещения офисов компании", - говорится в сообщении пресс-службы.

Более 100 тыс. клиентов "Ровногаз Сбыта" пользуются дистанционными сервисами В I полугодии 2019 года "Запорожгаз" установил почти 10 тыс. счетчиков газа
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