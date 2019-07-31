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95 тис. споживачів передають показання лічильників онлайн, - "Сумигаз"

Новини » Енергетика    31.07.2019 - 13:30
95 тис. споживачів передають показання лічильників онлайн, - "Сумигаз"
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Для клієнтів компанії розроблена мобільна версія - додаток 104 Mobile

Вже четвертий рік всі клієнти АТ "Сумигаз" мають можливість контролювати свій особовий рахунок онлайн за допомогою особистих кабінетів на сайті компанії. Зараз онлайн-сервісом користуються понад 25% домогосподарств Сумської області. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Від початку року кількість зареєстрованих особистих кабінетів зросла на 15 тисяч. Сервіс доступний для використання не лише в містах, а й у віддалених сільських районах області. Для реєстрації на сайті 104.ua необхідно зайти в поле "Реєстрація", ввести номер свого особового рахунку, останню суму платежу та email" - зазначає начальник управління клієнтського сервісу АТ "Сумигаз" Едуард Онищенко.

Також для клієнтів компанії розроблена мобільна версія - додаток 104 Mobile. За словами прес-служби, його особливість та зручність у тому, що через один мобільний пристрій можна передавати показання лічильників за декількома особовими рахунками

Користувачам смартфонів мобільні додаток 104Mobile доступний для завантаження на Google Play, для користувачів iPhone додаток 104Mobile - на App Store.

"Для того, щоб передати показання лічильника газу не потрібно навіть виходити з дому – заходите в свій Особистий кабінет, декілька хвилин і все зроблено. Протягом всього періоду існування сервіси постійно вдосконалюють, виходячи з побажань самих споживачів газу, що дозволяє клієнтам отримувати комплексне обслуговування без відвідування офісів компанії", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Більше 100 тис. клієнтів "Рівнегаз Збуту" користуються дистанційними сервісами У I півріччі 2019 року "Запоріжгаз" встановив майже 10 тис. лічильників газу
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