Более 92 тыс. потребителей "Винницагаза" пользуются Личным кабинетом

К концу октября количество пользователей Личного кабинета на сайте 104.ua по Винницкой области превысила 92 тыс. человек. Только в октябре Личные кабинеты зарегистрировали около 3,5 тыс. клиентов АО "Винницагаз". Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Количество клиентов, которые предпочитают Личный кабинет, постоянно растет. Менеджеры Центров обслуживания только в октябре оказали практическую помощь в регистрации более 3 тыс. клиентов. Остальные зарегистрировались самостоятельно." - говорит руководитель управления клиентского сервиса АО "Винницагаз" Алла Гнатюк.

По словам пресс-службы, используя Личный кабинет и другие онлайн сервисы компании, клиенты экономят свое время и средства. Им не приходится ехать в центр обслуживания клиентов и ожидать в очереди. Целый ряд услуг потребители газа могут получить дистанционно.

"Пользователи сервиса имеют круглосуточный доступ к собственным данным. Здесь потребитель может передать показания счетчика, узнать стоимость газа, состояние лицевого счета, заплатить за газ онлайн и распечатать квитанцию, контролировать состояние своих расчетов и потребления и тому подобное", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что зарегистрировать Личный кабинет можно со своего компьютера или в Центрах обслуживания клиентов "Винницагаз". Для этого в Центрах отведены специальные уголки, оборудованные компьютерной техникой, с доступом к сети интернет. При необходимости менеджеры Центров обслуживания оказывают помощь в регистрации.

"АО "Винницагаз" постоянно внедряет современные технологии и возможности для удобства своих клиентов. Кроме Личного кабинета для потребителей газа функционируют мобильные приложения - чат бот 7104 в Viber, 104Mobile и 104 Mobile Light. Обратная связь есть также с помощью смс, телефона, электронной и голосовой почты Контакт центра", - говорится в сообщении.