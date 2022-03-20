Более 90% украинцев уверены, что Украина сможет отразить нападение России

Вера в победу остается на самом высоком уровне: 93% опрошенных верят в то, что Украина сможет отразить нападение России. Уверенность в победе преобладает во всех регионах страны.

Половина (47%) опрошенных надеются, что Украина сможет одержать победу в войне с Россией уже в ближайшие несколько недель. Четверть (23%) считают, что война продлится несколько месяцев. Только 12% думают, что война закончится через полгода-год или больше. Тех, кто вообще не верит в победу, практически нет. Еще 17% пока затруднились ответить на этот вопрос.

Опрос проведен 18 марта 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.