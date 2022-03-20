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Понад 90% українців впевнені, що Україна зможе відбити напад Росії

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Україна, Неділя 20 березня 2022 10:32
Понад 90% українців впевнені, що Україна зможе відбити напад Росії Фото: у перемогу над Росією вірять понад 90% українців (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Віра у перемогу залишається на найвищому рівні: 93% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії. Впевненість у перемозі переважає в усіх регіонах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Понад 90% українців впевнені, що Україна зможе відбити напад Росії

Половина (47%) опитаних сподіваються, що Україна зможе перемогти у війні з Росією вже у найближчі кілька тижнів. Чверть (23%) вважають, що війна триватиме кілька місяців. Тільки 12% думають, що війна закінчиться за півроку-рік чи більше. Тих, хто взагалі не вірить в перемогу, практично немає. Ще 17% поки не змогли відповісти на це питання.

Понад 90% українців впевнені, що Україна зможе відбити напад Росії

Опитування проведене 18 березня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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