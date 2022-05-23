Более 90 тысяч машин. Украинцы массово импортируют автомобили из Европы

Украинцы с введением льготного режима растаможки после российского вторжения в Украину ввезли более 90 тыс. подержанных автомобилей. Госбюджет недополучил около 10 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление замглавы Государственной таможенной службы Александра Щуцкого в эфире национального телемарафона.

“Госбюджет мог бы получить более 10 миллиардов гривен в случае уплаты таможенных платежей при ввозе этих транспортных средств. Но благодаря тому, что таможенные платежи были отменены, эти деньги остались в украинских семьях”, – отметил Шуцкий.

Процедура оформления каждого автомобиля занимает не менее 45 минут. Объемы ввоза автомобилей до войны были вполне сопоставимыми. Например, в апреле прошлого года в Украину было ввезено 38,8 тысячи подержанных легковых автомобилей.