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Более 90 тысяч машин. Украинцы массово импортируют автомобили из Европы

Растаможка автомобилей (Фото: wah.ua)
Автор: Константин Широкун

Украинцы с введением льготного режима растаможки после российского вторжения в Украину ввезли более 90 тыс. подержанных автомобилей. Госбюджет недополучил около 10 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление замглавы Государственной таможенной службы Александра Щуцкого в эфире национального телемарафона.

“Госбюджет мог бы получить более 10 миллиардов гривен в случае уплаты таможенных платежей при ввозе этих транспортных средств. Но благодаря тому, что таможенные платежи были отменены, эти деньги остались в украинских семьях”, – отметил Шуцкий.

Процедура оформления каждого автомобиля занимает не менее 45 минут. Объемы ввоза автомобилей до войны были вполне сопоставимыми. Например, в апреле прошлого года в Украину было ввезено 38,8 тысячи подержанных легковых автомобилей.

Ранее сообщалось, что украинские власти решили ограничить количество пунктов растаможивания автомобилей из Европейского Союза для собственных нужд из-за неуместного образования очередей на границе. Нулевая пошлина на растаможку авто для собственных нужд будет работать только на восьми пунктах пропуска.

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