За 9 месяцев 2018 года АДС "Ровногаза" осуществила 6,5 тыс. выездов

Иллюстративное фото (104.ua)

Ежегодно для обеспечения работы эксплуатационных служб компания нуждается в минимум 54,4 млн гривен

За девять месяцев 2018 года аварийно-диспетчерская служба ПАО "Ровногаз" осуществила 6,5 тыс. выездов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В то же время, АДС не получает достаточно средств для финансирования своей работы. По состоянию на 9 месяцев текущего года потребности аварийщиков профинансированы лишь наполовину.

Ежегодно для обеспечения работы эксплуатационных служб ПАО "Ровногаз" нуждается в минимум 54,4 млн гривен. Действующим тарифом покрывается лишь половина этих средств. За 9 месяцев 2018 года фактические операционные расходы на финансирование работы АДС составили лишь 19,1 млн гривен. То есть служба недофинансирована в два раза.

Только затраты на топливо-смазочные материалы для содержания автопарка эксплуатационных служб газовой компании с начала года составили более 5,4 млн гривен. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, для обеспечения качественного функционирования аварийно-диспетчерской службы, необходимо своевременно обеспечивать специалистов специальным оборудованием, инструментом, необходимыми материалами и спецодеждой.

С начала текущего года специалисты компании "Ровногаз" выезжали по вызовам потребителей 6430 раз. Чаще всего обращение к АДС связаны с проблемами, возникающими из-за самовольную установку или замену газового оборудования, несоблюдение требований безопасности при пользовании газовыми приборами, а также за неисправные дымовые и вентиляционные каналы.

"Наибольшее количество звонков, поступающих на номер "104", связано с нарушением правил безопасности во время пользования газовыми приборами в быту или привлечением к работе с газовыми приборами посторонних лиц. Однако наша служба всегда готова своевременно отреагировать на вызов. Аварийные заявки выполняются круглосуточно и бесплатно", - отметил начальник аварийно-диспетчерской службы ПАО "Ровногаз" Анатолий Богак.

Для поддержания высокого уровня квалификации работников службы "104" предприятие ежегодно проводит тренировки бригад. В частности, в этом году команда "Ровногаза" участвовала в смотре-конкурсе, который проводился среди аварийных служб газа всей страны. Во время конкурса отрабатывались действия диспетчера, оперативность доезда до места вызова, скорость ликвидации аварии и умение оказывать неотложную помощь.