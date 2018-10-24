За 9 місяців 2018 року АДС "Рівнегазу" здійснила 6,5 тис. виїздів

Ілюстративне фото (104.ua)

Щорічно для забезпечення роботи експлуатаційних служб компанія потребує щонайменше 54,4 млн гривень

За дев’ять місяців 2018 року аварійно-диспетчерська служба ПАТ "Рівнегаз" здійснила 6,5 тис. виїздів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

У той же час, АДС не отримує достатньо коштів для фінансування своєї роботи. Станом на 9 місяців поточного року потреби аварійників профінансовані лише наполовину.

Щорічно для забезпечення роботи експлуатаційних служб ПАТ "Рівнегаз" потребує щонайменше 54,4 млн гривень. Діючим тарифом покривається лише половина цих коштів. За 9 місяців 2018 року фактичні операційні витрати на фінансування роботи АДС склали лише 19,1 млн гривень. Тобто служба недофінансована в два рази.

Лише витрати на паливо-мастильні матеріали для утримання автопарку експлуатаційних служб газової компанії з початку року становили понад 5,4 млн гривень. Це на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Окрім того, для забезпечення якісного функціонування аварійно-диспетчерської служби, необхідно своєчасно забезпечувати фахівців спеціальним обладнанням, інструментом, необхідними матеріалами та спецодягом.

З початку поточного року фахівці компанії "Рівнегаз" виїжджали за викликами споживачів 6430 разів. Найчастіше звернення до АДС пов’язані з проблемами, що виникають через самовільне встановлення чи заміну газового обладнання, недотримання вимог безпеки при користуванні газовими приладами, а також через несправні димові та вентиляційні канали.

"Найбільша кількість дзвінків, які надходять на номер "104", пов’язана з порушенням правил безпеки під час користування газовими приладами в побуті або залученням до роботи з газовими приладами сторонніх осіб. Проте наша служба завжди готова своєчасно відреагувати на виклик. Аварійні заявки виконуються цілодобово та безплатно", - зазначив начальник аварійно-диспетчерської служби ПАТ "Рівнегаз" Анатолій Богак.

Для підтримки високого рівня кваліфікації працівників служби "104" підприємство щороку проводить тренування бригад. Зокрема, цього року команда "Рівнегазу" брала участь у конкурсі-огляді, який проводився серед аварійних служб газу всієї країни. Під час конкурсу відпрацьовувалися дії диспетчера, оперативність доїзду до місця виклику, швидкість ліквідації аварії та вміння надавати невідкладну допомогу.