9 июня: праздники и важные события на этот день

9 июня 2018 года отмечается Всемирный день друзей

Все праздники 9 июня 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

9 июня: какой сегодня праздник и памятные даты

Ежегодно 9 июня во многих странах, начиная с 2008 года, отмечается профессиональный праздник – Международный день архивов.

Еще дна профессиональная дата, отмечаемая 9 июня – это Международный день аккредитации, в который чествуются все работники, проводящие аккредитацию испытательных лабораторий в соответствии со стандартами.

Многие страны 9 июня празднуют неофициальный Международный день друзей – это повод вспомнить и поздравить всех своих друзей.

Еще 9 июня 2018 года мир отмечает необычный субботний праздник – Всемирный день вязания на публике, когда все любители этого рукоделия собираются вместе и вяжут спицами или крючком.

Фото: 9 июня - Всемирный день вязания на публике (pixabay.com/Foundry)

В народе 9 июня отмечается Федорин день. В этот день было запрещено сплетничать и мести пол, чтобы не накликать беду в дом, а также хозяйки старались всячески задобрить домового.

9 июня: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1786 году в Америке начали продавать мороженое.

В 1904 году Лондонский симфонический оркестр дал свой первый концерт.

В 1934 году состоялась премьера первого мультфильма с Дональдом Даком.

В 1995 году был подписан договор о разделе Черноморского флота между Украиной и Россией.

9 июня: в этот день родились

В 1672 году – Петр I, русский царь, первый российский император.

В 1781 году – Джордж Стефенсон, английский инженер, изобретатель паровоза.

В 1865 году – Карл Нильсен, датский композитор, скрипач, дирижер.

В 1963 году – Джонни Депп, американский актер, режиссер, музыкант.

В 1981 году – Натали Портман, американская киноактриса.

9 июня: в этот день умерли

В 68 году – Нерон, древнеримский император.

В 1870 году – Чарльз Диккенс, английский писатель.

В 1960 году – Семен Лавочкин, советский авиаконструктор.

В 1963 году – Василий Барвинский, украинский композитор, пианист.

Именинники 9 июня

Сегодня именины празднуют: Анастасия, Иван, Иона, Леонид, Леонтий, Нил, Петр, Федор.

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