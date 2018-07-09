9 июля: праздники и важные события на этот день

9 июля 2018 - праздники, памятные события, народные приметы и именинники этого дня

Все праздники 9 июля 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

9 июля: какой сегодня праздник и памятные даты

Сегодня нет всемирных и международных праздников, однако многие страны отмечают значимые государственные даты и события. К примеру, в Аргентине и Южном Судане празднуют День независимости, Азербайджан чествует сотрудников органов дипломатической службы, а Казахстан – налоговиков.

В народе 9 июля отмечается Давид Земляничник. В этот период люди собирали не только ягоды земляники, но и листья, которые использовали в медицине. Приметы дня:

идет дождь – значит, все лето будет дождливым;

солнечная погода обещает хорошую погоду до осени.

хороша земляника, пока роса не спала.

Фото: 9 июля - народный праздник Давида Земляничника (pixabay.com/Free-Photos)

9 июля: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1762 году императрица Екатерина II взошла на российский престол.

В 1877 году в Уимблдоне состоялся первый чемпионат по теннису.

В 1887 году – день рождения бумажных салфеток.

В 1961 году в канадском городе Виннипеге открыт памятник Тарасу Шевченко.

В 1997 году между Украиной и НАТО подписан договор о сотрудничестве.

Фото: 9 июля 1997 года подписан договор о сотрудничестве Украины и НАТО (president.gov.ua)

9 июля: в этот день родились

В 1751 году – Николай Шереметев русский меценат, покровитель искусств.

В 1938 году – Лия Ахеджакова, российская актриса театра и кино.

В 1946 году – Бон Скотт, австралийский музыкант, вокалист группы "AC/DC".

В 1946 году – Митч Митчелл, английский рок-барабанщик.

В 1950 году – Виктор Янукович, политик и государственный деятель, экс-президент Украины.

В 1951 году – Крис Купер, американский актер.

В 1956 году – Том Хэнкс, американский актер, режиссер, продюсер.

9 июля: в этот день умерли

В 1996 году – Сергей Курехин, советский джазмен, композитор, пианист, режиссер, художник.

В 2005 году – Евгений Гришин, советский конькобежец, многократный олимпийский чемпион.

В 2017 году – Илья Глазунов, известный советский живописец.

Именинники 9 июля

Сегодня свои именины отмечают: Георгий, Давид, Денис, Иван, Павел, Тихон.

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