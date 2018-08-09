9 августа: важные события в истории и все праздники на сегодня

Иллюстративное фото (pixabay.com/jill111)

9 августа отмечается Международный день коренных народов мира. Подробнее о всех событиях в этот день - в материале

Какие праздники отмечаются сегодня в Украине и мире, какие значимые исторические события произошли 9 августа, а также кто родился и умер в этот день, вам расскажет Styler.

9 августа: какой сегодня праздник и памятные даты

Ежегодно 9 августа отмечается Международный день коренных народов мира, установленный в 1994 году под эгидой ООН.

Сегодня мир чтит День памяти жертв атомного удара в Нагасаки, который принес трагедию японскому народу 9 августа 1945 года.

В народе 9 августа почитается Пантелеймон Целитель. День считался неподходящим для работы. Люди верили: того, кто возил на гумно хлеб и сено, Пантелеймон сожжет.

Примета дня 9 августа: собранные сегодня травы обладают целебной силой.

Фото: 9 августа травы обладают целебной силой (pixabay.com/Couleur)

9 августа: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1173 году стартовало строительство Пизанской башни.

В 1910 году была запатентована электрическая стиральная машина.

В 1942 году во время Второй мировой войны в блокадном Ленинграде состоялось знаменитое исполнение Седьмой симфонии Шостаковича, а в оккупированном фашистами Киеве прошел футбольный "матч смерти" между украинской и немецкой командами.

В 1945 году американцы осуществили сброс второй атомной бомбы на японский город Нагасаки.

В 1986 году с последним концертом на рок-фестивале выступила группа "Queen".

9 августа: в этот день родились

В 1899 году – Памела Трэверс, английская писательница, автор детских книг о Мэри Поппинс.

В 1914 году – Туве Янссон, финская писательница, автор детских книг о муми-троллях.

В 1938 году – Леонид Кучма, украинский политик, второй президент Украины.

В 1963 году – Уитни Хьюстон, американская певица, актриса.

В 1973 году – Александр Пономарев, украинский эстрадный певец.

В 1976 году – Одри Тоту, французская киноактриса.

9 августа: в этот день умерли

В 1516 году – Иероним Босх, голландский художник, мастер Северного Возрождения.

В 1962 году – Герман Гессе, немецкий писатель, художник.

В 1975 году – Дмитрий Шостакович, советский композитор.

В 1995 году – Джерри Гарсия, американский рок-музыкант, основоположник психоделического рока.

В 2014 году – Андрей Баль, украинский футболист, тренер.

В 2016 году – Эрнст Неизвестный, советский и американский скульптор.

Именинники 9 августа

Сегодня свои именины празднуют: Анфиса, Герман, Иван, Кирилл, Константин, Наум, Николай, Платон, Савва.

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Видео: РБК-Украина