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9 апреля специалисты соберутся на VII Международном налоговом форуме "Юрпрактики"

Новости » Пресс-релизы     25.02.2020 - 15:38
9 апреля специалисты соберутся на VII Международном налоговом форуме "Юрпрактики"

Из года в год в Украине продолжается реформа контролирующих органов, в основе которой лежат как юридические, так и политические составляющие. Такие структурные изменения в системе государственных органов сопровождаются регулярными, порой хаотичными изменениями Налогового кодекса Украины, уследить за которыми часто могут только профессионалы налогового дела. Однако лейтмотивом любой налоговой реформы в Украине должна стать незаметность работы контролирующих органов для законопослушных налогоплательщиков, система госуправления не должна оказывать деструктивное влияние на экономику, администрирование должно быть простым, прозрачным, доступным и честным.

В рамках VII Международного налогового форума, который состоится 9 апреля 2020 года, участники попытаются разобраться, какие цели ставят перед собой новые налоговые реформаторы в государственной власти, каких изменений ждут от них предприниматели, бухгалтеры и юристы. Но самый главный вопрос на повестке дня Форума: услышат ли все стороны друг друга?

Программа и регистрация по ссылке: https://pravo.ua/event/tax2020/

Дата проведения: 9 апреля 2020 года

Время проведения: 10:00‒18:00

Место проведения: гостиница "Премьер Палас" (г.. Киев, ул. Т. Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7 / 29)

Организатор: газета "Юридическая практика"

Генеральный партнер: Юридическая группа EUCON

Экспертный партнер: MORIS

В фокусе Форума:

  • Налоговые вызовы для мира и Украины
  • Главные новеллы налогообложения в 2020 году
  • Самые громкие налоговые споры
  • Налоговый консалтинг и креатив в отчетности
  • Диджитализация налогообложения

Контакты:

Наталия Булко, оплата участия

(067) 238-83-08, n.bulko@pravo.ua

Марьяна Скорук, ивент-менеджер

(067) 292-38-72, m.skoruk@pravo.ua

Сергей Саченко, координатор Форума

(095) 301-85-83, sachenko @ pravo.ua

Дарья Сваткова, по вопросам партнерства

(050) 419-00-49, d.svatkova@pravo.ua

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