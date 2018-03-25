84% сербов высказались против вступления в НАТО

Идею о вступлении поддержали 10 % процентов опрошенных

Согласно результатам опроса, 84 % жителей Сербии не хотят видеть свою страну членом НАТО. Об этом говорится в докладе Института по делам Европы.

Вместе с тем, идею о членстве в НАТО поддерживают 10 % опрошенных.

Как сообщается, респонденты также прокомментировали бомбардировки бывшей Югославии весной 1999 года. Их можно было избежать, полагают 66 % опрошенных. Ответственность за бомбардировки 17 % участников опроса возлагают на политику бывшего президента Югославии Слободана Милошевича.

Напомним, ранее премьер-министр и избранный президент Сербии Александар Вучич заявил, что Сербия не планирует вступать в Североатлантический альянс (НАТО).

Однако до этого Вучич заявлял, что Сербия будет придерживаться европейского направления и пути реформ, но также сохранит дружбу с Россией и Китаем. Александр Вучич также заявил о желании приобрести для сербской армии зенитно-ракетные комплексы С-300 у России или Беларуси.