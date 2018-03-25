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84% сербів висловилися проти вступу в НАТО

НовиниПолітика    25.03.2018 - 05:18
Фото: НАТО
Фото: НАТО

Ідею про вступ підтримали 10 % відсотків опитаних

Згідно з результатами опитування, 84 % жителів Сербії не хочуть бачити свою країну членом НАТО. Про це йдеться в доповіді Інституту у справах Європи.

Разом з тим, ідею про членство в НАТО підтримують 10 % опитаних.

Як повідомляється, респонденти також прокоментували бомбардування колишньої Югославії навесні 1999 року. Їх можна було уникнути, вважають 66 % опитаних. Відповідальність за бомбардування 17 % учасників опитування покладають на політику колишнього президента Югославії Слободана Мілошевича.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр і обраний президент Сербії Александар Вучич заявив, що Сербія не планує вступати до Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Проте до цього Вучич заявляв, що Сербія буде дотримуватися європейського напрямку і шляху реформ, але також збереже дружбу з Росією і Китаєм. Олександр Вучич також заявив про бажання придбати для сербської армії зенітно-ракетні комплекси С-300 у Росії чи Білорусі.
 

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Теги публікації: НАТО, Сербия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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