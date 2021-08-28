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83-летнюю бутылку томатного сока Ford продадут с аукциона

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Суббота 28 августа 2021 08:51
83-летнюю бутылку томатного сока Ford продадут с аукциона Фото: томатный сок Ford (rmsothebys.com)
Автор: Константин Широкун

Немногие знают, что Ford под своим брендом производил томатный сок. Одну из бутылок такого напитка выставили на аукцион RM Sotheby's. Разлит сок 83 года назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт аукциона RM Sotheby's.

Ford за свою более чем столетнюю историю производил множество интересных вещей и продуктов. Помимо легковых автомобилей компания выпускала самолеты, тракторы и полуприцепы. Однако не многие знают, что в этом списке также был... томатный сок.

История этой странной бутылки увлекательна. Согласно книге "Чердак Генри: увлекательные дары Генри Форду и его музею", американский автопроизводитель выпускал томатный сок под собственным брендом всего три недели. Это было в сентябре 1938 года. Томаты выращивались на поле площадью 32 гектара в Дирборне, штат Мичиган. Сейчас на этой территории расположена штаб-квартира Ford.

Генри Форд владел сотнями гектаров земли, на которых выращивались овощи для столовых различных предприятий Ford. Поле в Дирборне было отдано под помидоры. Компания на один сезон переоборудовала небольшую школу в консервный завод и за три недели 1938 года 30 мальчиков и 6 мужчин приготовили 52 505 ящиков томатного сока марки Ford.

Специалисты RM Sotheby's ожидают, что бутылка сока уйдет с молотка за 300 долларов. Торги пройдут 4 сентября. Для сравнения: пустая бутылка от такого же сока в феврале 2019 года была продана за 408 долларов.

Напомним, производитель смартфонов Xiaomi намерен купить Saab. Это откроет цифрофому гинанту путь к к производству легковых автомобилей - в первую очередь электрокаров.

Также сообщалось, что "битки" из США снова подорожают. Американский аукцион страховых автомобилей Copart увеличил размер своей комисии, взимаемой с покупателей автомобилей.

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