"Битки" из США снова подорожают

Американский аукцион страховых автомобилей Copart увеличил размер своей комисии, взимаемой с покупателей автомобилей. Кроме того, вырастут тарифы на доставку электрокаров из США в Украину, купленных на страховых аукционах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группу Автоэксперты IAAI & Copart в Facebook.

Наиболее существенно повышение комиссии в пользу аукциона Copart, крупнейшего в своем роде в США, затронет тех украинцев, кто планирует привезти себе недорогой автомобиль. Для машин ценой выше 4 тысяч долларов размер комисии увеличился на 100-110 долларов как для тех, кто покупает несколько машин в год, так и для оптовых покупателей.

Для авто, которые стоят 15 тысяч долларов и выше, вырос процент от цены машины. Отметим, что за 2021 год это уже не первое повышение комиссии аукциона.

Повышение комиссии объясняется ростом спроса на новые автомобили во всем мире, который автопроизводители не могут удовлетворить из-за дефицита полупроводников. В результате, ощущается недостаток новых машин в автосалонах, что влечет рост спроса на подержанные авто и цен на них.

Кроме того, компании по доставке машин из США в Украину повышают свои тарифы для электромобилей. Причина - опасение возгорания батарей при транспортировке.