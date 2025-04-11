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83% аптек на фронті працюють у мінус, ціни регулюють без розрахунків, - нардеп

Фото: 83% аптек на фронті працюють у мінус, ціни регулюють без розрахунків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Лише 17% аптек у прифронтових регіонах сьогодні залишаються рентабельними. Нові спроби знизити ціни на ліки через обмеження аптечної націнки можуть остаточно знищити ці точки доступу до медикаментів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Оксана Дмітрієву.

"У восьми областях на одну аптеку припадає понад 10 населених пунктів. Якщо обмежувати їхню рентабельність без розрахунків, люди залишаться без ліків - без інсуліну, антибіотиків, засобів від серцевих захворювань", - наголосила депутат.

Вона підкреслила, що МОЗ не надав жодних економічних розрахунків рентабельності аптек у відповідь на депутатські запити. А отже, ухвалення таких рішень без аналітики несе загрозу втрати доступу до ліків у найвразливіших регіонах.

"Ми не можемо допустити, щоб зникали аптеки на селі, у прифронтовій зоні, щоб зникали інноваційні препарати. Потрібно знаходити баланс між зниженням цін і збереженням аптечної інфраструктури", - зазначила Дмитрієва.

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