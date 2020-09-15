ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Почти 80% украинцев негативно оценили работу Сытника во главе НАБУ

Киев, Вторник 15 сентября 2020 14:58
Почти 80% украинцев негативно оценили работу Сытника во главе НАБУ
Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Положительно о работе Сытника отозвалось 16,7% украинцев

Украинцы негативно оценивают работу Артема Сытника на должности директора НАБУ. Среди тех, кто определился, 79,3% негативно оценивают работу главы НАБУ.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" 3-8 сентября этого года.

Согласно результатам опроса, среди тех, кто положительно оценивает работу Артема Сытника на должности директора НАБУ - 16,7%. 19,4% респондентов затруднились с ответом.

Неэффективной деятельность Артема Сытника на должности директора НАБУ по борьбе с коррупцией считают 71,8% украинцев.

Отказ Сытника уходить с должности, несмотря на решение Конституционного суда, не поддерживают 74,7% украинцев.

Напомним, по результатам общенационального исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова с 3 по 9 июля 2020 года, самый низкий уровень полной поддержки всех руководителей правоохранительных органов оказался у директора НАБУ Артема Сытника - 1,1%.

Как известно, 28 августа Конституционный суд Украины признал неправомерным назначение Сытника директором НАБУ, однако сам Сытник заявил, что остается директором бюро несмотря на решение суда.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Артем СытникНАБУопрос
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь