Более 80% клиентов "Хмельницкгаз Сбыта" имеют долги перед компанией

Потребители задолжали ООО "Хмельницкгаз Сбыт" 561 млн гривен. Только за последний месяц эта сумма выросла на 68 млн гривен. Просроченные обязательства накопили более 80% клиентов компании.

Об этом сообщает пресс-служба "Хмельницкгаз Сбыта".

"Долговой кризис на рынке голубого топлива грозит бесперебойности поставок энергоресурса в дома жителей Хмельнитчины во время холодов", - говорится в сообщении.

В компании подчеркивают, что систематические неплатежи вымывают оборотные средства, необходимые для закупки голубого топлива на грядущие периоды.

"Негативное влияние на существующую ситуацию, конечно, производит коронакризис, ведь из-за него кошельки подолян заметно похудели. Именно поэтому во время карантина ни одному жителю области не прекратили газоснабжение, а также не начислили пеню за несвоевременную оплату, – говорит директор ООО "Хмельницкгаз Сбыт" Андрей Левицкий. – Впрочем, обратной стороной закона о мерах, направленных на противодействие коронавирусной болезни, является то, что определенный процент недобросовестных потребителей вообще не заплатил ни копейки за полученный энергоресурс. Однако коронавирус пройдет, а долги останутся. Поэтому тянуть с оплатой – путь в тупик, поскольку просроченные суммы растут каждый день".

Также отмечается, что долговой кризис ставит под угрозу не только стабильность газоснабжения, но и приводит к увеличению дефицита бюджета. Ведь из-за него государство недополучает причитающиеся суммы налога на добавленную стоимость, включенные в стоимость голубого топлива.

По мнению Андрея Левицкого, в таких условиях правительство должно позаботиться об украинцах и усовершенствовать механизмы социальной помощи, чтобы критерии назначения субсидий стали более гибкими. Это позволит избежать масштабных судебных исков о принудительном взыскании долгов.