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Почти 8 тыс. потребителей "Ровногаз Сбыта" рассчитываются за газ через Viber

Новости » Энергетика     17.12.2019 - 17:43
Почти 8 тыс. потребителей "Ровногаз Сбыта" рассчитываются за газ через Viber
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Чат-бот 7104ua в мессенджере Viber функционирует уже 9 месяцев

На сегодняшний день 7800 потребителей газа Ровенской области рассчитываются за газ с помощью Viber. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Ровногаз Сбыт".

"Чат-бот 7104ua в мессенджере Viber функционирует уже 9 месяцев. Сейчас чат-бот 7104ua Viber расширил свой функционал – теперь потребитель может не только подать показания счетчика и оплатить за газ, но и скачать ежемесячный счет в формате PDF. Согласно законодательству оплатить за газ нужно до 20 числа ежемесячно. Тогда у клиента не будет начислена пеня. Удобно это сделать с помощью чат-бота", - говорится в сообщении.

В ноябре первые клиенты уже воспользовались новой услугой и загрузили счета за газ в мобильном приложении. Такое нововведение, по словам пресс-службы, позволяет ровенчанам через свой смартфон постоянно контролировать состояние расчетов за потребленный газ.

"Ежедневно все чаще наши клиенты пользуются мобильными приложениями и около 8 тыс. используют чат-бот 7104ua Viber. Современный формат общения компании с клиентом через смартфон мобилизует потребителей, учит оперативности и планированию оплат за коммунальные услуги", - рассказывает директор ООО "Ровногаз Сбыт" Леонид Кошельник.

По словам пресс-службы, чтобы присоединиться к чат-боту, нужно сканировать QR-код смартфоном и указать номер лицевого счета и сумму последнего платежа за газ (или номер счетчика газа).

"Способ оплаты за газ через Viber имеет ряд преимуществ. В частности, возможность мгновенной оплаты из любой точки мира в режиме 24/7, отсутствие очередей, отчетность, простота оплаты, безопасность денежных операций. Еще с помощью этого сервиса потребитель может передать показания за потребленный газ, просмотреть текущее состояние расчетов, историю оплат и показаний счетчика", - говорится в сообщении.

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