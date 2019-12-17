Майже 8 тис. споживачів "Рівнегаз Збуту" розраховуються за газ через Viber

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Чат-бот 7104ua у месенджері Viber функціонує вже 9 місяців

На сьогоднішній день 7800 споживачів газу Рівненської області розраховуються за газ за допомогою Viber. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Рівнегаз Збут".

"Чат-бот 7104ua у месенджері Viber функціонує вже 9 місяців. Наразі чат-бот 7104ua Viber розширив свій функціонал – відтепер споживач може не лише подати показання лічильника та оплатити за газ, а й завантажити щомісячний рахунок у форматі PDF. Відповідно до законодавства оплатити за газ потрібно до 20 числа щомісяця. Тоді в клієнта не буде нарахована пеня. Зручно це зробити за допомогою чат-боту", - йдеться у повідомленні.

У листопаді перші клієнти вже скористались новою послугою і завантажили рахунки за газ у мобільному застосунку. Таке нововведення, за словами прес-служби, дозволяє рівнянам через свій смартфон постійно контролювати стан розрахунків за спожитий газ.

"Щоденно дедалі частіше наші клієнти користуються мобільними додатками та близько 8 тис використовують чат-бот 7104ua Viber. Сучасний формат спілкування компанії з клієнтом через смартфон мобілізує споживачів, вчить оперативності та плануванню оплат за комунальні послуги", - розповідає директор ТОВ "Рівнегаз Збут" Леонід Кошельник.

За словами прес-служби, щоб приєднатись до чат-бота, потрібно сканувати QR-код смартфоном та вказати номер особового рахунку та суму останнього платежу за газ (або номер лічильника газу).

"Спосіб оплати за газ через Viber має ряд переваг. Зокрема, можливість миттєвої оплати з будь-якої точки світу в режимі 24/7, відсутність черг, звітність, простота оплати, безпека грошових операцій. Ще за допомогою цього сервісу споживач також може передати показники за спожитий газ, переглянути поточний стан розрахунків, історію оплат і показань лічильника", - йдеться у повідомленні.