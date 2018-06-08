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8 июня: праздники и важные события на этот день

STYLERLIFE        08.06.2018 - 00:05
Фото: 8 июня - Всемирный день океанов (pixabay.com/12019)
Фото: 8 июня - Всемирный день океанов (pixabay.com/12019)

8 июня 2018 года во всем мире отмечается День океанов

Все праздники 8 июня 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

8 июня: какой сегодня праздник и памятные даты

Сегодня, 8 июня, земляне отмечают глобальный экологический праздник – Всемирный день океанов. Мероприятия дня направлены на привлечение внимания к проблемам мирового океана и защиту обитателей морей и экологической обстановки.

Католики 8 июня отмечают праздник Святейшего Сердца Иисуса, который приходится на 19-й день после Пятидесятницы.

В народе 8 июня чтится Карп Карполов. Считается, что в этот день удачно ловить рыбу карпа. Также на Карпа было принято чинить в доме печь.

Главная примета дня: если на Карпа много комаров – июнь будет дождливым.

Если в праздник Карпа Крполова 8 июня много комаров - июнь будет дождливымФото: Если в праздник Карпа Карполова 8 июня много комаров - июнь будет дождливым (pixabay.com/jill111)

8 июня: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1648 году Богдан Хмельницкий написал письмо царю Алексею Михайловичу с просьбой о принятии Гетманщины в подданство Русского царства.

В 1701 году царь Петр I принял Указ о создании государственной системы социальной защиты.

В 1824 году – день рождения стиральной машины.

В 1947 году впервые было открыто судоходство по всему Днепру.

В 1948 году был запущен первый советский промышленный ядерный реактор в Озерске.

8 июня: в этот день родились

В 1891 году – Одри Мэнсон американская модель, актриса театра и кино.

В 1810 году – Роберт Шуман, немецкий композитор, пианист.

В 1910 году – году – Джон Вуд Кэмпбелл, американский писатель-фантаст.

В 1951 году – Бонни Тайлер, английская рок-певица.

В 1977 году – Канье Уэст, американский рэпер.

8 июня: в этот день умерли

В 632 году – Мухаммед, пророк, основатель ислама.

В 1876 году – Жорж Санд, французская писательница.

В 2015 году – Джуна, советская и российская целительница, астролог.

Именинники 8 июня

Сегодня именины празднуют: Александр, Алфей, Георгий, Давид, Егор, Елена, Иван, Карп, Макар, Юрий.

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7 июня: праздники и важные события на этот день
Теги: праздники, события
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